Юрий Ключковский назвал проблемы, которые могут возникнуть во время выборов в военное положение

В случае проведения выборов во время военного положения может возникнуть проблема не только безопасности, но и недостатка членов комиссий. Есть угроза, что выборы могут быть проведены неквалифицированно.

Об этом заявил юрист, профессор кафедры общетеоретического правоведения и публичного права Юрий Ключковский во время заседания рабочей группы по вопросам проведения выборов в четверг, 8 января.

Почему важно, чтобы выборы состоялись квалифицированно

"Голосование под страхом. Речь идет не только о том, что в день голосования избиратели будут бояться прийти на участок. Хочу напомнить о членах избирательных комиссий — это массовая категория людей. У нас десятки тысяч участков, где должны работать по 12-15 человек", — рассказал он.

Ключковский подчеркнул, что для Украины важно провести выборы квалифицированно. Иначе это может привести к масштабным правовым и политическим последствиям.

"Проблема будет в том, чтобы их найти. Тех, кто согласен работать в таких условиях военного положения, без гарантированного отсутствия "прилета". И которые еще способны квалифицированно работать", — сказал он.

В качестве примера юрист привел парламентские выборы 2012 года, где на пяти округах так и не удалось установить результаты выборов из-за многочисленных нарушений, фальсификаций и отсутствия оригиналов документов.

