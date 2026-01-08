Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В каких случаях референдум запрещается — объяснение профессора

В каких случаях референдум запрещается — объяснение профессора

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:07
По каким вопросам запрещено проводить референдум
Елена Бориславская. Фото: пресс-центр ЛНУ

Проведение референдума возможно только в пределах Конституции. Его результаты не могут заменить конституционную процедуру внесения изменений в Основной закон.

Об этом заявила доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой конституционного права ЛНУ им. Ивана Франко Елена Бориславская во время заседания рабочей группы по вопросам проведения выборов в четверг, 8 января.

Реклама
Читайте также:

Референдум не может заменить процедуру внесения изменений в Конституцию

"Референдум — это та форма народовластия, которая в современных демократических государствах применяется исключительно в рамках, определенных Конституцией, и только по вопросам, которые ею разрешены. Я так подчеркиваю именно на требованиях Конституции, понимая то, что парламент способен внести изменения в закон о всеукраинских референдумах. И видимо здесь все-таки и конституционная рамка имеет важнейшее значение", — заявила она.

Бориславская объяснила, в каких случаях референдум запрещено проводить.

Конституция Украины запрещает проведение референдумов по вопросам, по которым установлен прямой запрет. В частности речь идет о законопроектах по налогам, бюджету и амнистии.

"Конституция дает четкий ответ на этот вопрос, но нужно учитывать позицию и Конституционного суда, и международные стандарты по этому вопросу", — добавила профессор.

Кроме того, референдум не может заменить конституционную процедуру внесения изменений в Конституцию.

"Нельзя такую конституционную процедуру заменить референдумом, ссылаясь на то, что это форма народовластия", — подытожила Бориславская.

Напомним, ранее мы сообщали, кто может инициировать референдум и как он будет происходить.

Также юрист объяснил, почему во время войны проведение референдума невозможно.

Верховная Рада Львов референдум Конституция Украины парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации