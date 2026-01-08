По каким вопросам запрещено проводить референдум

В каких случаях референдум запрещается — объяснение профессора
Проведение референдума возможно только в пределах Конституции. Его результаты не могут заменить конституционную процедуру внесения изменений в Основной закон.
Об этом заявила доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой конституционного права ЛНУ им. Ивана Франко Елена Бориславская во время заседания рабочей группы по вопросам проведения выборов в четверг, 8 января.
Референдум не может заменить процедуру внесения изменений в Конституцию
"Референдум — это та форма народовластия, которая в современных демократических государствах применяется исключительно в рамках, определенных Конституцией, и только по вопросам, которые ею разрешены. Я так подчеркиваю именно на требованиях Конституции, понимая то, что парламент способен внести изменения в закон о всеукраинских референдумах. И видимо здесь все-таки и конституционная рамка имеет важнейшее значение", — заявила она.
Бориславская объяснила, в каких случаях референдум запрещено проводить.
Конституция Украины запрещает проведение референдумов по вопросам, по которым установлен прямой запрет. В частности речь идет о законопроектах по налогам, бюджету и амнистии.
"Конституция дает четкий ответ на этот вопрос, но нужно учитывать позицию и Конституционного суда, и международные стандарты по этому вопросу", — добавила профессор.
Кроме того, референдум не может заменить конституционную процедуру внесения изменений в Конституцию.
"Нельзя такую конституционную процедуру заменить референдумом, ссылаясь на то, что это форма народовластия", — подытожила Бориславская.
Напомним, ранее мы сообщали, кто может инициировать референдум и как он будет происходить.
Также юрист объяснил, почему во время войны проведение референдума невозможно.
Читайте Новини.LIVE!