Референдум во время войны невозможен — юрист объяснил причины

Референдум во время войны невозможен — юрист объяснил причины

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 08:25
Почему во время войны нельзя провести референдум — объяснение юриста
Избирательный участок. Фото архивное: УНИАН

Проведение всеукраинского референдума во время полномасштабной войны невозможно как с юридической, так и с практической и безопасности точки зрения. В частности ключевым препятствием является временная оккупация части украинских территорий. В таких условиях государство не может гарантировать соблюдение демократических стандартов, прав человека и принципов свободного и тайного волеизъявления

Об этом заявил директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко в эфире День.LIVE.

В чем трудности провести в Украине референдум во время войны

На оккупированных территориях действуют правила государства-агрессора, которые полностью противоречат украинскому законодательству и международному праву, что делает любой референдум юридически ничтожным.

Пилипенко также отметил, что по действующему законодательству всеукраинский референдум должен проводиться на всей территории Украины. Пока страна не восстановила территориальную целостность, выполнить это требование невозможно.

Кроме того, он обратил внимание на аспект безопасности: проведение голосования в условиях постоянных ракетных атак, запусков дронов и воздушных тревог делает невозможным не только организацию процесса, но и само понятие свободного выбора.

"Не может быть свободное волеизъявление, тайное волеизъявление, когда людей просто-напросто будут бомбить, уничтожать. А наблюдатели? Они тоже откажутся приезжать. Поэтому мне кажется, что разговоры о референдуме они есть в нереализованной плоскости. Ни с правовой точки зрения, ни с чисто человеческой. Прекращение огня должно быть устойчивое", — пояснил Владимир Пилипенко.

В то же время эксперт признал, что теоретически законодательство может быть изменено, а круг вопросов, которые выносятся на референдум, расширен. Однако в нынешних условиях, с точки зрения права и реальных обстоятельств, возможности для легитимного проведения всеукраинского референдума он не видит.

Напомним, Владимир Зеленский высказался, почему считает проведение референдума в Украине необходимым и какие вопросы он считает нужным обсудить с народом.

В то же время продолжаются дискуссии относительно того, будут ли в приложении "Дія" вводить функцию голосования для выборов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как происходит референдум и что нужно для его организации.

выборы украинцы референдум голосование война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
