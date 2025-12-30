Відео
Головна Новини дня Референдум під час війни неможливий — юрист пояснив причини

Референдум під час війни неможливий — юрист пояснив причини

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 08:25
Чому під час війни не можна провести референдум — пояснення юриста
Виборча дільниця. Фото архівне: УНІАН

Проведення всеукраїнського референдуму під час повномасштабної війни є неможливим як з юридичної, так і з практичної та безпекової точки зору. Зокрема ключовою перешкодою є тимчасова окупація частини українських територій. У таких умовах держава не може гарантувати дотримання демократичних стандартів, прав людини та принципів вільного і таємного волевиявлення

Про це заявив директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко в ефірі День.LIVE.

У чому труднощі провести в Україні референдум під час війни

На окупованих територіях діють правила держави-агресора, які повністю суперечать українському законодавству й міжнародному праву, що робить будь-який референдум юридично нікчемним.

Пилипенко також наголосив, що за чинним законодавством всеукраїнський референдум має проводитися на всій території України. Поки країна не відновила територіальну цілісність, виконати цю вимогу неможливо.

Окрім того, він звернув увагу на безпековий аспект: проведення голосування в умовах постійних ракетних атак, запусків дронів і повітряних тривог унеможливлює не лише організацію процесу, а й саме поняття вільного вибору.

"Не може бути вільне волевиявлення, таємне волевиявлення, коли людей просто-напросто будуть бомбити, знищувати. А спостерігачі? Вони теж відмовляться приїжджати. Тому мені здається, що розмови про референдум вони є в нереалізованій площині. Ні з правової точки зору, ні з чисто людської. Припинення вогню повинно бути стійке", — пояснив Володимир Пилипенко.

Водночас експерт визнав, що теоретично законодавство може бути змінене, а коло питань, які виносяться на референдум, розширене. Проте в нинішніх умовах, з точки зору права та реальних обставин, можливості для легітимного проведення всеукраїнського референдуму він не бачить.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловився, чому вважає проведення референдуму в Україні необхідним та які питання він вважає за потрібне обговорити з народом. 

Водночас тривають дискусії щодо того, чи будуть в застосунку "Дія" вводити функцію голосування для виборів. 

Раніше Новини.LIVE писали про те, як відбувається референдум та що потрібно для його організації.

вибори українці референдум голосування війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
