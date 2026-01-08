Щодо яких питань заборонено проводити референдума

Олена Бориславська. Фото: пресцентр ЛНУ

Проведення референдуму можливе лише в межах Конституції. Його результати не можуть замінити конституційну процедуру внесення змін до Основного закону.

Про це заявила доктор юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка Олена Бориславська під час засідання робочої групи з питань проведення виборів у четвер, 8 січня.

Референдум не може замінити процедуру внесення змін до Конституції

"Референдум — це та форма народовладдя, яка в сучасних демократичних державах застосовується виключно в рамках, визначених Конституцією, і лише щодо питань, які нею дозволені. Я так наголошую саме на вимогах Конституції, розуміючи те, що парламент здатний внести зміни до закону про всеукраїнських референдум. І мабуть тут все-таки та конституційна рамка має найважливіше значення", — заявила вона.

Бориславська пояснила, у яких випадках референдум заборонено проводити.

Конституція України забороняє проведення референдумів з питань, щодо яких встановлено пряму заборону. Зокрема йдеться про законопроєкти щодо податків, бюджету та амністії.

"Конституція дає чітку відповідь на це питання, але потрібно враховувати позицію і Конституційного суду, і міжнародні стандарти з цього питання", — додала професорка.

Крім того, референдум не може замінити конституційну процедуру внесення змін до Конституції.

"Не можна таку конституційну процедуру замінити референдумом, посилаючись на те, що це є форма народовладдя", — підсумувала Бориславська.

