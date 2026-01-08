Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У яких випадках референдум забороняється — пояснення професорки

У яких випадках референдум забороняється — пояснення професорки

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:07
Щодо яких питань заборонено проводити референдума
Олена Бориславська. Фото: пресцентр ЛНУ

Проведення референдуму можливе лише в межах Конституції. Його результати не можуть замінити конституційну процедуру внесення змін до Основного закону.

Про це заявила доктор юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка Олена Бориславська під час засідання робочої групи з питань проведення виборів у четвер, 8 січня.

Реклама
Читайте також:

Референдум не може замінити процедуру внесення змін до Конституції

"Референдум  це та форма народовладдя, яка в сучасних демократичних державах застосовується виключно в рамках, визначених Конституцією, і лише щодо питань, які нею дозволені. Я так наголошую саме на вимогах Конституції, розуміючи те, що парламент здатний внести зміни до закону про всеукраїнських референдум. І мабуть тут все-таки та конституційна рамка має найважливіше значення", — заявила вона.

Бориславська пояснила, у яких випадках референдум заборонено проводити.

Конституція України забороняє проведення референдумів з питань, щодо яких встановлено пряму заборону. Зокрема йдеться про законопроєкти щодо податків, бюджету та амністії.

"Конституція дає чітку відповідь на це питання, але потрібно враховувати позицію і Конституційного суду, і міжнародні стандарти з цього питання", — додала професорка.

Крім того, референдум не може замінити конституційну процедуру внесення змін до Конституції.

"Не можна таку конституційну процедуру замінити референдумом, посилаючись на те, що це є форма народовладдя", — підсумувала Бориславська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто може ініціювати референдум та як він відбуватиметься.

Також юрист пояснив, чому під час війни проведення референдуму неможливе.

Верховна Рада Львів референдум Конституція України парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації