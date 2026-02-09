Кущ раскритиковал попытки переложить ответственность на общество за территории

Алексей Кущ. Фото: huxley.media

Политические решения по территориальным вопросам должны приниматься на уровне руководства государства, без перекладывания ответственности на граждан через референдум.

Такую позицию высказал экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.

Экономист объяснил, почему референдум является неуместным для Украины

Он отметил, что попытки вынести ключевые вопросы на всенародное голосование в нынешней ситуации являются не только рискованными, но и манипулятивными. По словам Куща, политические элиты должны брать на себя сложные решения, а не пытаться размыть ответственность через общество.

"Политические элиты должны принять это трудное решение самостоятельно — вот ключевой момент", — заявил экономист.

Он считает, что идея референдума в таком контексте выглядит лицемерно, ведь общество годами находилось под влиянием информационной пропаганды, а теперь от него ожидают взвешенного ответа относительно завершения войны.

"Все попытки перенести это на референдум — это размытие ответственности. Сначала были разогреты ожидания общества, а теперь вы хотите, чтобы оно дало вам правдивый ответ, как завершать войну", — пояснил Кущ.

В качестве примера он привел историю советско-финской войны, в частности решение финского руководства о ее завершении. По словам экономиста, тогда ключевые шаги принимались без общенационального голосования, несмотря на то что значительная часть общества была готова продолжать боевые действия.

"Когда Меннергейм принимал решение завершать войну через мучительные компромиссы, он не проводил референдум. Хотя значительная часть финского общества была настроена воевать дальше", — отметил он.

Кущ подчеркнул, что политический лидер в той ситуации трезво оценивал реальное положение дел и понимал, что ресурсы страны исчерпываются, а дальнейшее противостояние будет только ухудшать положение.

По его словам, для меньшего государства в войне с более мощным противником ключевой является стратегия максимального сопротивления с последующей фиксацией минимальных потерь в высшей точке этого сопротивления.

"Когда, скажем так, малая страна воюет против значительной по размеру страны, то ключевая стратегия, описанная в мемуарах Меннергейма, она заключается в том, чтобы зафиксировать минимальные потери на максимальной точке сопротивления. То есть оказать агрессору максимальное сопротивление и на этой точке зафиксировать минимальные потери. И никаких иллюзий о том, что этот агрессор развалится на куски через несколько лет", — отметил Алексей Кущ.

