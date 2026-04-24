Федоров анонсировал реформу условий службы: результаты работы в Минобороны

Владимир Зеленский и Михаил Федоров.

Прошло уже три месяца с тех пор, как Михаил Федоров занял должность министра обороны Украины. За это время удалось ввести много новых реформ и достичь значительных результатов. Президент поставил перед главой Минобороны задачу максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику.

Какие реформы ввел Федоров за три месяца в должности

"Первые три месяца в должности Министра обороны. Вызовы и болезни, которые не лечили десятками лет. Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто дать возможность работать, — с другой. Культура страха и лжи и одновременно героизм, технологии, инновации и асимметрия", — рассказал министр.

Среди ключевых достижений Михаил Федоров выделил:

отключение доступа россиян к Starlink, что усложнило использование управляемых дронов;

внедрение after action review и быстрая реакция на вызовы воздушных ударов по энергетической инфраструктуре;

создание командования "малой" ПВО и назначение Павла Лазаря на должность заместителя командующего ПВО;

рекордные договоренности в формате "Рамштайн" — более 38 млрд долларов помощи на 2026 год;

масштабное обновление структуры Минобороны и запуск новой модели управления;

значительный рост закупок дронов и роботизированных систем — больше, чем за весь предыдущий год;

внедрение цифровых решений, в частности систем управления операциями дронов в реальном времени;

начало аудита оборонно-промышленного комплекса и остановку ряда коррупционных схем;

согласована визия реформ в направлениях, где были рекордные коррупционные риски;

приняли акт Правительства об осуществлении экспериментальных закупок на 5 млрд долларов.

Новые подходы к войне и масштабирование закупок

Глава Минобороны рассказал, что за это время удалось достичь рекордных закупок дронов на оптоволокне, НРК, mid-strike систем и разведчиков. Также впервые начались закупки пикапов на фронт. По словам Федорова, в ближайшие дни объявят тендер от Агентства оборонных закупок.

Читайте также:

Кроме того, появился рекордный контракт на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализацию со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.

В Минобороны также отметили ускорение в четыре раза и увеличение объема финансирования строительства тоннелей с сетками для обеспечения логистики в прифронтовых регионах. В то же время началось восстановление дорог, важных для военной логистики.

"Полностью переосмыслена работа Сил обороны на оперативной глубине, это отражено на качестве и количестве закупок Мидлстрайк, которые скоро массово начнут поступать в войско. Проанализировано и выделено дополнительное финансирование на развитие Линии дронов. Подразделения проекта уничтожают каждую четвертую цель на поле боя", — отчитался министр.

Отдельно он обратил внимание на обучение искусственного интеллекта и открытие Defense AI Center "A1".

Результаты на фронте и изменения в условиях службы

Михаил Федоров рассказал, что за три месяца его работы началась подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

Также глава Минобороны заявил, что профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединено к программе еще три корпуса. Кроме того, принято решение о дополнительном финансировании эффективных подразделений из других составляющих Сил обороны.

Известно, что дополнительно направили 400 млн долларов на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализировали успешные операции. Михаил Федоров пояснил, что формируют новый концепт ведения боя, где привлекают синергию дронов и наземных подразделений для системного уничтожения врага и сдерживания его продвижения.

Министр обороны отдельно обратил внимание, что март — это рекордный месяц по потерям для россиян по всем категориям: от военных до техники и ПВО. Уничтожено 36 000 оккупантов.

"Есть еще ряд направлений и проектов в активной работе, которые подытожим позже, о некоторых результатах нельзя говорить публично. Важно, что диагностировано большинство болезней и причин фундаментальных проблем, которые должны быть решены. С цифрами, фактами и фамилиями. На лжи невозможно построить эффективную систему", -= подытожил Михаил Федоров.

Как писали Новини.LIVE, 4 апреля Федоров сообщил, что для воинских частей отменили 56 бумажных документов. По его словам, в ВСУ вводят масштабируемый цифровой учет, чтобы сократить бюрократию на всех уровнях.

А 30 марта министр обороны рассказал, что частная ПВО в Украине сбила первые дроны РФ. Уничтожено несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.