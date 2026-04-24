Федоров анонсировал реформу условий службы: результаты работы в Минобороны
Прошло уже три месяца с тех пор, как Михаил Федоров занял должность министра обороны Украины. За это время удалось ввести много новых реформ и достичь значительных результатов. Президент поставил перед главой Минобороны задачу максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Михаил Федоров.
Какие реформы ввел Федоров за три месяца в должности
"Первые три месяца в должности Министра обороны. Вызовы и болезни, которые не лечили десятками лет. Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто дать возможность работать, — с другой. Культура страха и лжи и одновременно героизм, технологии, инновации и асимметрия", — рассказал министр.
Среди ключевых достижений Михаил Федоров выделил:
- отключение доступа россиян к Starlink, что усложнило использование управляемых дронов;
- внедрение after action review и быстрая реакция на вызовы воздушных ударов по энергетической инфраструктуре;
- создание командования "малой" ПВО и назначение Павла Лазаря на должность заместителя командующего ПВО;
- рекордные договоренности в формате "Рамштайн" — более 38 млрд долларов помощи на 2026 год;
- масштабное обновление структуры Минобороны и запуск новой модели управления;
- значительный рост закупок дронов и роботизированных систем — больше, чем за весь предыдущий год;
- внедрение цифровых решений, в частности систем управления операциями дронов в реальном времени;
- начало аудита оборонно-промышленного комплекса и остановку ряда коррупционных схем;
- согласована визия реформ в направлениях, где были рекордные коррупционные риски;
- приняли акт Правительства об осуществлении экспериментальных закупок на 5 млрд долларов.
Новые подходы к войне и масштабирование закупок
Глава Минобороны рассказал, что за это время удалось достичь рекордных закупок дронов на оптоволокне, НРК, mid-strike систем и разведчиков. Также впервые начались закупки пикапов на фронт. По словам Федорова, в ближайшие дни объявят тендер от Агентства оборонных закупок.
Кроме того, появился рекордный контракт на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализацию со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.
В Минобороны также отметили ускорение в четыре раза и увеличение объема финансирования строительства тоннелей с сетками для обеспечения логистики в прифронтовых регионах. В то же время началось восстановление дорог, важных для военной логистики.
"Полностью переосмыслена работа Сил обороны на оперативной глубине, это отражено на качестве и количестве закупок Мидлстрайк, которые скоро массово начнут поступать в войско. Проанализировано и выделено дополнительное финансирование на развитие Линии дронов. Подразделения проекта уничтожают каждую четвертую цель на поле боя", — отчитался министр.
Отдельно он обратил внимание на обучение искусственного интеллекта и открытие Defense AI Center "A1".
Результаты на фронте и изменения в условиях службы
Михаил Федоров рассказал, что за три месяца его работы началась подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.
Также глава Минобороны заявил, что профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединено к программе еще три корпуса. Кроме того, принято решение о дополнительном финансировании эффективных подразделений из других составляющих Сил обороны.
Известно, что дополнительно направили 400 млн долларов на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализировали успешные операции. Михаил Федоров пояснил, что формируют новый концепт ведения боя, где привлекают синергию дронов и наземных подразделений для системного уничтожения врага и сдерживания его продвижения.
Министр обороны отдельно обратил внимание, что март — это рекордный месяц по потерям для россиян по всем категориям: от военных до техники и ПВО. Уничтожено 36 000 оккупантов.
"Есть еще ряд направлений и проектов в активной работе, которые подытожим позже, о некоторых результатах нельзя говорить публично. Важно, что диагностировано большинство болезней и причин фундаментальных проблем, которые должны быть решены. С цифрами, фактами и фамилиями. На лжи невозможно построить эффективную систему", -= подытожил Михаил Федоров.
