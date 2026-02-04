У россиян массово перестали работать терминалы Starlink — подробности

У россиян по всему фронту не работает Starlink — что известно
Россияне массово жалуются на сбой в работе Starlink. Терминалы спутниковой связи не работают по всему фронту.
Об этом массово сообщают в своих телеграм-каналах российские военные.
У россиян на фронте не работают терминалы Starlink
Блогеры и военкоры страны-агрессора массово жалуются на то, что не работают терминалы Starlink. Некоторые откровенно называют это "концом", а другие отмечают, что это только начало и дальше станет хуже.
"Во всех подразделениях ВС РФ исчезла связь. Сейчас все вернулось к состоянию начала СВО в 2022 году, когда между подразделениями полностью отсутствовала какая-либо координация, что и привело к известному результату", — отметил один из блогеров.
Добавим, что ранее министр обороны Михаил Федоров заявил о способе "заглушить" нелегальные российские Starlink. Сейчас в Украине продолжается процесс верификации терминалов.
"Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", — отметил Федоров.
Отключение терминалов вернет украинским военным преимущество в связи. Отсутствие работы Starlink повлечет ряд проблем для врага, в частности, с координацией войсками.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели обязательную проверку спутниковых терминалов Starlink. Работать будут только зарегистрированные устройства.
Также мы рассказывали о том, как авторизовать терминал Starlink. В Минобороны опубликовали инструкцию.
