У россиян массово перестали работать терминалы Starlink — подробности

Россияне массово жалуются на сбой в работе Starlink. Терминалы спутниковой связи не работают по всему фронту.

Об этом массово сообщают в своих телеграм-каналах российские военные.

У россиян на фронте не работают терминалы Starlink

Блогеры и военкоры страны-агрессора массово жалуются на то, что не работают терминалы Starlink. Некоторые откровенно называют это "концом", а другие отмечают, что это только начало и дальше станет хуже.

"Во всех подразделениях ВС РФ исчезла связь. Сейчас все вернулось к состоянию начала СВО в 2022 году, когда между подразделениями полностью отсутствовала какая-либо координация, что и привело к известному результату", — отметил один из блогеров.

Добавим, что ранее министр обороны Михаил Федоров заявил о способе "заглушить" нелегальные российские Starlink. Сейчас в Украине продолжается процесс верификации терминалов.

"Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", — отметил Федоров.

Отключение терминалов вернет украинским военным преимущество в связи. Отсутствие работы Starlink повлечет ряд проблем для врага, в частности, с координацией войсками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели обязательную проверку спутниковых терминалов Starlink. Работать будут только зарегистрированные устройства.

Также мы рассказывали о том, как авторизовать терминал Starlink. В Минобороны опубликовали инструкцию.