Підтримати ЗСУ
Головна Новини дня У росіян по всьому фронту не працює Starlink — що відомо

У росіян по всьому фронту не працює Starlink — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 21:46
У росіян масово перестали працювати термінали Starlink — подробиці
Російський військовий. Фото: кадр з відео

Росіяни масово скаржаться на збій в роботі Starlink. Термінали супутникового зв'язку не працюють по всьому фронту.

Про це масово повідомляють у своїх телеграм-каналах російські військкори.

Читайте також:

У росіян на фронті не працюють термінали Starlink

Блогери та військкори країни-агресора масово скаржаться на те, що не працюють термінали Starlink. Дехто відверто називає це "кінцем", а інші зазначають, що це тільки початок і далі стане гірше.

"У всіх підрозділах ЗС РФ зник зв'язок. Зараз все повернулося до стану початку СВО у 2022 році, коли між підрозділами повністю була відсутня будь-яка координація, що і призвело до відомого результату", — зазначив один з блогерів.

Росіяни скаржаться на проблеми зі Starlink
Повідомлення одного з російських блогерів. Фото: скриншот

Додамо, що раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив про спосіб "заглушити" нелегальні російські Starlink. Наразі в Україні триває процес верифікації терміналів.

"Громадяни активно вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу", — зазначив Федоров.

Відключення терміналів поверне українським військових перевагу у зв'язку. Відсутність роботи Starlink спричинить низку проблем для ворога, зокрема, з координацією військами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запровадили обов'язкову перевірку супутникових терміналів Starlink. Працюватимуть лише зареєстровані пристрої.

Також ми розповідали про те, як авторизувати термінал Starlink. В Міноборони опублікували інструкцію.

російські війська інтернет зв'язок Starlink війна фронт
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
