Зеленский сообщил о назначении Павла Елизарова - что известно

Владимир Зеленский и Павел Елизаров. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушных сил Павла Елизарова. Это изменение означает новый подход к применению ПВО Воздушными силами.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 19 января.

Елизарова назначили новым заместителем командующего ПС

Президент отметил, что назначение означает новый подход к применению ПВО в тех аспектах, что касается мобильных огневых групп, беспилотников-перехватчиков и других средств "малого" ПВО.

"Эта система будет трансформирована. Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушных сил — Павел Елизаров. В армии его знают — Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно", — отметил Зеленский.

Президент указал, что вместе с Минобороны Украины и военным командованием должна быть разработана принципиально новая организация защиты неба.

Кто такой Павел Елизаров

24 февраля 2022 года Павел Елизаров присоединился к силам территориальной обороны Украины. Он проходил службу в 126-м отдельном батальоне территориальной обороны Дарницкого района, который входил в состав 112-й отдельной бригады ТрО. После завершения боев за Киев весной 2022 года Елизаров вместе со своей группой был переведен в Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Впоследствии им было налажено производство тяжелых дронов-бомбардировщиков. В составе Национальной гвардии Украины создан отдельный отряд специального назначения "Лазарь". ОЗСП "Лазарь" специализируется на дронных операциях. Подразделение Павла Елизарова стало лидером по количеству пораженных целей.

Что еще сказал Зеленский в обращении

На энергетическом селекторе обсудили возобновление в регионах после ударов РФ. Чрезвычайно сложно восстановление энергетического сектора во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего это Харьков и Харьковская область, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, в том числе — "Укрзалізниці" и других госкомпаний.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко получила указания президента, для того чтобы правительство на этой неделе сделало для энергетиков дополнительные ежемесячные выплаты. В условиях этой чрезвычайной ситуации это необходимо для людей, работающих непосредственно на местах после ударов и на местах аварий в ремонтных бригадах.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил об усилении ПВО. Это важно, поскольку Россия готовится к новым массированным ударам.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский сообщил о докладе нового главы СБУ Евгения Хмары. Он подтвердил, что СБУ продолжает защищать страну и ее граждан.