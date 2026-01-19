Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых шагах в укреплении безопасности государства. По его словам, доклад нового главы СБУ Евгения Хмары подтвердил активную работу Службы безопасности Украины, которая продолжает защищать страну и ее граждан.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского с Хмарой

Зеленский также отметил, что согласовано проведение новых боевых операций.

"Продолжается и внутренняя трансформация Службы — именно так, чтобы усилить наше государство. Слава Украине!" — написал Президент.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский также провел переговоры с бывшим главой СБУ Василием Малюком.

А до этого украинский лидер обсудил с новым министром обороны Михаилом Федоровым основные вопросы по обеспечению войска дронами и внедрению современных технологий контроля поля боя.