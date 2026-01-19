Зеленский заслушал доклад нового министра обороны Федорова - детали

Смена кадров и аудит оружия — Зеленский встретился с Федоровым
Дата публикации 19 января 2026 17:57
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Михаилом Федоровым. Они обсудили кадровые изменения в ведомстве, аудит поставок оружия и необходимого оборудования для армии, а также развитие системы технологического контроля вне поля боя.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 19 января.
