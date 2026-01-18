Атаки РФ по энергетике Украины — Зеленский призвал усилить ПВО

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с призывом усилить системы ПВО на фоне ежедневных российских ударов по энергетике. Глава государства подчеркнул, что только за прошедшую неделю враг применил по украинским городам более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов.

"Именно поэтому Украине до сих пор нужно больше защиты, прежде всего больше ракет к системам ПВО. Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора. Спасибо всем партнерам, которые сейчас с нами, которые готовы помогать защищать жизнь и усиливать Украину, вместе работать над восстановлением безопасности", — заявил Зеленский.

