Головна Новини дня РФ щодня б'є по енергетиці — Зеленський закликав посилити ППО

РФ щодня б'є по енергетиці — Зеленський закликав посилити ППО

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 10:03
Атаки РФ по енергетиці Україні — Зеленський закликав посилити ППО
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів із закликом посилити системи ППО на тлі щоденних російських ударів по енергетиці. Глава держави наголосив, що лише за минулий тиждень ворог застосував по українським містам більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

"Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", — заявив Зеленський.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
