Кадрові зміни та аудит зброї — Зеленський зустрівся з Федоровим

Кадрові зміни та аудит зброї — Зеленський зустрівся з Федоровим

Дата публікації: 19 січня 2026 17:57
Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони Федорова — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили кадрові зміни у відомстві, аудит постачання зброї та необхідного обладнання для армії, а також розбудову системи технологічного контролю поза полем бою.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 19 січня.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Михайло Федоров
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
