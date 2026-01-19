Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони Федорова — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили кадрові зміни у відомстві, аудит постачання зброї та необхідного обладнання для армії, а також розбудову системи технологічного контролю поза полем бою.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 19 січня.

Новина доповнюється...