Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони Федорова — деталі

Кадрові зміни та аудит зброї — Зеленський зустрівся з Федоровим
Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 17:57
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили кадрові зміни у відомстві, аудит постачання зброї та необхідного обладнання для армії, а також розбудову системи технологічного контролю поза полем бою.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 19 січня.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама