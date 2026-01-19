Зеленський провів енергетичний селектор — яка ситуація в регіонах

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації зі світлом та опаленням в різних регіонах. Глава держави наголосив, що напружена ситуація зберігається у Харківській, Київській, Сумській, Одеській, Чернігівській та Запорізькій областях.

"Провів енергетичний селектор щодо ситуації саме в тих регіонах, де найскладніше. Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній", — повідомив президент.

