Україна
В Україні світла може не бути понад 16 годин на добу, - YASNO

В Україні світла може не бути понад 16 годин на добу, - YASNO

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 00:51
Відключення світла в Україні можуть тривати понад 16 годин на добу
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Україна внаслідок російських ударів по енергетиці починає жити за новими графіками. Відтепер світла може не бути понад 16 годин на добу, а коли ситуація покращиться — прогнозувати важко.

Про це у Facebook написав гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Читайте також:

Як виглядатимуть нові графіки відключень світла в Україні

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", — пише Коваленко.

Він зазначив, що максимальні інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі вже неактуальні. Графік імовірних відключень — теж неактуальний, а нові зміни означають збільшення періоду, коли не буде світла.

"За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", — пояснив він.

Щодо Києва, Коваленко написав, що столиця наразі живе в режимі екстрених відключень. Орієнтовно - 3 години зі світлом і 10 годин без світла. Однак ситуація різниться від району до району.

Водночас гендиректор YASNO пояснив, чому все ж таки відсутність світла більше 16 годин краще, ніж ситуація як у Києві.

"Відсутність світла понад 16 годин — це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири — розуміння, коли світло має з’явитися", — аргументував він.

Коваленко додав, що прогнозувати покращення ситуації зі світлом поки складно. Наразі потрібно пережити сильні морози, бо з потеплінням споживання має зменшитися. Однак ключовим фактором є обстріли, які спрогнозувати неможливо.

Нагадаємо, що 19 січня в усіх областях України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень. Окрім того, будуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також ми писали, що поляки відкрили збір на генератори для Києва. За три дні було зібрано близько 13 млн гривень.

обстріли сфера енергетики війна в Україні відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
