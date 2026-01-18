Світло за графіками чекає українців 19 січня — деталі

Світло за графіками — що чекає українців 19 січня
У понеділок, 19 січня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Також вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у неділю, 18 січня.
Обмеження електроенергії
Причиною запровадження заходів обмеження електроенергії є наслідки російських комбінованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначає Укренерго.
У компанії звернулись до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, що у Польщі зробили збір на генератори для Києва. За три дні було зібрано близько 13 мільйонів гривень.
Раніше ми також інформували, що Одещина стикається з серйозними проблемами в енергетиці. У деяких районах області її неможливо доставити до споживачів.
