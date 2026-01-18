Світло за графіками чекає українців 19 січня — деталі

Місто без світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Також вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у неділю, 18 січня.

Обмеження електроенергії

Причиною запровадження заходів обмеження електроенергії є наслідки російських комбінованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначає Укренерго.

У компанії звернулись до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо.

