Головна Новини дня Світло за графіками — що чекає українців 19 січня

Світло за графіками — що чекає українців 19 січня

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 23:38
Світло за графіками чекає українців 19 січня — деталі
Місто без світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Також вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у неділю, 18 січня.

Читайте також:

Обмеження електроенергії  

Причиною запровадження заходів обмеження електроенергії є наслідки російських комбінованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.  

Світло за графіками — що чекає українців 19 січня - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначає Укренерго.

У компанії звернулись до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що у Польщі зробили збір на генератори для Києва. За три дні було зібрано близько 13 мільйонів гривень. 

Раніше ми також інформували, що Одещина стикається з серйозними проблемами в енергетиці. У деяких районах області її неможливо доставити до споживачів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
