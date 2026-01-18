Свет по графикам ждет украинцев 19 января - детали

Свет по графикам — что ждет украинцев 19 января
В понедельник, 19 января во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений. Также вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в воскресенье, 18 января.
Ограничение электроэнергии
Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских комбинированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отмечает Укрэнерго.
В компании обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, что в Польше сделали сбор на генераторы для Киева. За три дня было собрано около 13 миллионов гривен.
Ранее мы также информировали, что Одесская область сталкивается с серьезными проблемами в энергетике. В некоторых районах области ее невозможно доставить к потребителям.
