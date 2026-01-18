Свет по графикам ждет украинцев 19 января - детали

Город без света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений. Также вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в воскресенье, 18 января.

Ограничение электроэнергии

Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских комбинированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отмечает Укрэнерго.

В компании обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.

