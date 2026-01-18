Видео
Україна
Видео

Свет по графикам — что ждет украинцев 19 января

Свет по графикам — что ждет украинцев 19 января

Дата публикации 18 января 2026 23:38
Свет по графикам ждет украинцев 19 января - детали
Город без света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений. Также вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в воскресенье, 18 января.

Читайте также:

Ограничение электроэнергии

Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских комбинированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Світло за графіками — що чекає українців 19 січня - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отмечает Укрэнерго.

В компании обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что в Польше сделали сбор на генераторы для Киева. За три дня было собрано около 13 миллионов гривен.

Ранее мы также информировали, что Одесская область сталкивается с серьезными проблемами в энергетике. В некоторых районах области ее невозможно доставить к потребителям.

электроэнергия Укрэнерго отключения света графики отключений света отключения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
