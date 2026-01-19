Отключения света в Украине могут длиться более 16 часов в сутки

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Украина в результате российских ударов по энергетике начинает жить по новым графикам. Отныне света может не быть более 16 часов в сутки, а когда ситуация улучшится — прогнозировать трудно.

Об этом в Facebook написал гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", — пишет Коваленко.

Он отметил, что максимальные интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом сейчас уже неактуальны. График вероятных отключений - тоже неактуален, а новые изменения означают увеличение периода, когда не будет света.

"При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", — пояснил он.

Что касается Киева, Коваленко написал, что столица сейчас живет в режиме экстренных отключений. Ориентировочно — 3 часа со светом и 10 часов без света. Однако ситуация отличается от района к району.

В то же время гендиректор YASNO объяснил, почему все же отсутствие света более 16 часов лучше, чем ситуация как в Киеве.

"Отсутствие света более 16 часов — это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры — понимание, когда свет должен появиться", — аргументировал он.

Коваленко добавил, что прогнозировать улучшение ситуации со светом пока сложно. Сейчас нужно пережить сильные морозы, потому что с потеплением потребление должно уменьшиться. Однако ключевым фактором являются обстрелы, которые спрогнозировать невозможно.

Напомним, что 19 января во всех областях Украины продолжат применять графики почасовых отключений. Кроме того, будут графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также мы писали, что поляки открыли сбор на генераторы для Киева. За три дня было собрано около 13 млн гривен.