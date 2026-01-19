Зеленский провел энергетический селектор - какая ситуация в регионах

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации со светом и отоплением в разных регионах. Глава государства подчеркнул, что напряженная ситуация сохраняется в Харьковской, Киевской, Сумской, Одесской, Черниговской и Запорожской областях.

"Провел энергетический селектор по ситуации именно в тех регионах, где сложнее всего. Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровщины - Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний", — сообщил президент.

