Україна
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Дата публікації: 19 січня 2026 20:02
Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У понеділок, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові кроки у зміцненні безпеки держави. За його словами, доповідь нового голови СБУ Євгена Хмари підтвердила активну роботу Служби безпеки України, яка продовжує захищати країну та її громадян.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова Зеленського із Хмарою

Зеленський також зазначив, що погоджено проведення нових бойових операцій.

"Продовжується і внутрішня трансформація Служби — саме так, щоб посилити нашу державу. Слава Україні!" — написав Президент.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський також провів переговори із колишнім головою СБУ Василем Малюком.

А до цього український лідер обговорив із новим міністром оборони Михайлом Федоровим основні питання щодо забезпечення війська дронами та впровадження сучасних технологій контролю поля бою.

Володимир Зеленський СБУ переговори війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
