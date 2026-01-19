Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив із Малюком асиметричні операції проти РФ

Зеленський обговорив із Малюком асиметричні операції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 20:07
Зеленський обговорив із Малюком асиметричні операції проти РФ
Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У понеділок, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь колишнього голови Служби безпеки України Василя Малюка. Вона стосувалась дій проти РФ у війні.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського та Малюка

За словами українського лідера, Україна продовжує підготовку асиметричних операцій проти Росії. 

"Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені. Слава Україні!" — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні ж ввечері Володимир Зеленський зустрівся із новим головою СБУ Євгеном Хмарою та заслухав доповідь про нові кроки у зміцненні безпеки держави.

Крім того, Президент України також ознайомився із доповіддю першого заступника Голови Служби Безпеки України Олександра Поклада про взятого в полон росіянина, який розстріляв українських полонених.

Володимир Зеленський Василь Малюк
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
