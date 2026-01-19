Зеленский обсудил с Малюком асимметричные операции против РФ

Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он касался действий против РФ в войне.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского и Малюка

По словам украинского лидера, Украина продолжает подготовку асимметричных операций против России.

"Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены. Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, что сегодня же вечером Владимир Зеленский встретился с новым главой СБУ Евгением Хмарой и заслушал доклад о новых шагах в укреплении безопасности государства.

Кроме того, Президент Украины также ознакомился с докладом первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада о взятом в плен россиянине, который расстрелял украинских пленных.