Главная Новости дня Зеленский обсудил с Малюком асимметричные операции против РФ

Зеленский обсудил с Малюком асимметричные операции против РФ

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 20:07
Зеленский обсудил с Малюком асимметричные операции против РФ
Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он касался действий против РФ в войне.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:
Зеленский обсудил с Малюком асимметричные операции против РФ - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского и Малюка

По словам украинского лидера, Украина продолжает подготовку асимметричных операций против России.

"Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены. Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, что сегодня же вечером Владимир Зеленский встретился с новым главой СБУ Евгением Хмарой и заслушал доклад о новых шагах в укреплении безопасности государства.

Кроме того, Президент Украины также ознакомился с докладом первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада о взятом в плен россиянине, который расстрелял украинских пленных.

Владимир Зеленский Василий Малюк
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
