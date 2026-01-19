Зеленський повідомив про призначення Павла Єлізарова – що відомо

Володимир Зеленський та Павло Єлізаров. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення нового заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова. Ця зміна означає новий підхід до застосування ППО Повітряними силами.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі в понеділок, 19 січня.

Реклама

Читайте також:

Єлізарова призначили новим заступником командувача ПС

Президент зазаначив, що призначення означає новий підхід до застосування ППО у тих аспектах, що стосується мобільних вогневих груп, безпілотників-перехоплювачів та інших засобів "малого" ППО.

"Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно", — зазначив Зеленський.

Президент вказав, що разом із Міноборони України та військовим командуванням має бути розроблена принципово нова організація захисту неба.

Хто такий Павло Єлізаров

24 лютого 2022 року Павло Єлізаров долучився до сил територіальної оборони України. Він проходив службу у 126-му окремому батальйоні територіальної оборони Дарницького району, що входив до складу 112-ї окремої бригади ТрО. Після завершення боїв за Київ навесні 2022 року Єлізаров разом зі своєю групою був переведений до Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Згодом їм було налагоджено виробництво важких дронів-бомберів. У складі Національної гвардії України створено окремий загін спеціального призначення "Лазар". ОЗСП "Лазар" спеціалізується на дронних операціях. Підрозділ Павла Єлізарова став лідером за кількістю уражених цілей.

Що ще сказав Зеленський у зверненні

На енергетичному селекторі обговорили відновлення в регіонах після ударів РФ. Надзвичайно складне відновлення енергетичного сектору в усіх прикордонних і прифронтових областях. Перед усім це Харків і Харківська область, Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, в тому числі — "Укрзалізниці" і інших держкомпаній.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко отримала вказівки президента, для того, щоб уряд на цьому тижні зробив для енергетиків додаткові щомісячні виплати. В умовах цієї надзвичайної ситуації, це необхідно для людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів та на місцях аварій в ремонтних бригадах.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив про посилення ППО. Це важливо, оскільки Росія готується до нових масованих ударів.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський повідомив про доповідь нового голови СБУ Євгена Хмари. Він підтвердив, що СБУ продовжує захищати країну та її громадян.