Зеленський заявив про посилення ППО на тлі загрози нових атак

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до нових масованих ударів. За даними розвідки, загроза залишається високою, тому окремі завдання сьогодні поставлені перед силами протиповітряної оборони та військовими підрозділами.

Про це український лідер написав у Telegram у пʼятницю, 16 січня.

Посилення ППО в Україні

Зеленський наголосив, що Україна відкрито говорить із партнерами про необхідність збільшення постачання ракет і систем ППО. За його словами, наявної допомоги недостатньо, і держава робить усе можливе, щоб пришвидшити ці процеси, очікуючи більш активної підтримки союзників.

Глава держави також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та допомагати тим, хто поруч і потребує підтримки. Міністерство внутрішніх справ розгортає додаткові Пункти Незламності, а уряд працює з енергетичними компаніями та міжнародними партнерами над збільшенням запасів обладнання і резервів.

"Ми маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності. Слава Україні!" — заявив він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський сьгодні зустрівся із міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі.

А до цього Президент України провів зустріч із лідером Чехії Петром Павелом під час його візиту до Києва.