Володимир Зеленський зустрівся із Девідом Ламмі — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником прем'єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі у Києві. Вони обговорили енергетичну безпеку, санкційний тиск на Росію та спільні дипломатичні кроки для досягнення справедливого миру.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 16 січня.

Зеленський зустрівся з Девідом Ламмі

Глава держави подякував Великій Британії за рішення виділити новий пакет енергетичної допомоги, наголосивши на його критичній важливості в умовах постійних атак РФ.

"Це дуже важливо. Зараз багато щоденних ракетних атак на наш енергетичний сектор, і будь-яка підтримка є великою підтримкою. Кожного дня нам це потрібно — посилювати нашу енергетичну інфраструктуру, і ми дуже вдячні за це", — наголосив Зеленський.

Президент окремо відзначив значення декларації, підписаної Україною, Великою Британією та Францією в Парижі, назвавши її першим великим кроком у межах так званої Коаліції охочих.

"Я дуже вдячний, що ми зі Сполученим Королівством та Францією підписали цей перший крок Коаліції охочих. Перший великий крок — ця декларація", – зазначив глава держави.

Під час зустрічі також сторони детально обговорили санкційну політику проти Росії. Президент наголосив, що Кремль не демонструє готовності завершувати війну, тому міжнародний тиск має лише посилюватися. Зеленський також поінформував британську сторону про ситуацію на полі бою, зазначивши, що Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових — за офіційно зафіксованими даними.

Окремою темою стало обговорення російського рекрутингу іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, для участі у війні проти України.

"Також торкнулися ситуації в дипломатії, санкційної політики проти Росії. Детально поінформував пана міністра про ситуацію на полі бою та російські втрати. Бачимо також, як Росія активно рекрутує іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на свою злочинну війну. Має бути більше координації партнерів, щоб таким випадкам запобігати", — повідомив Зеленський.

Зазначимо, Девід Ламмі прибув до Києва з офіційним візитом 16 січня. У столиці його зустрів посол України Валерій Залужний.

А також президент України зустрівся із чеським лідером Петром Павелом. Глави держав вшанували пам'ять загиблих воїнів біля меморіалу в Києві.