Владимир Зеленский встретился с Дэвидом Ламми — о чем говорили

Владимир Зеленский и Дэвид Ламми. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве. Они обсудили энергетическую безопасность, санкционное давление на Россию и совместные дипломатические шаги для достижения справедливого мира.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 16 января.

Зеленский встретился с Дэвидом Ламми

Глава государства поблагодарил Великобританию за решение выделить новый пакет энергетической помощи, отметив его критическую важность в условиях постоянных атак РФ.

"Это очень важно. Сейчас много ежедневных ракетных атак на наш энергетический сектор, и любая поддержка является большой поддержкой. Каждый день нам это нужно — усиливать нашу энергетическую инфраструктуру, и мы очень благодарны за это", — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно отметил значение декларации, подписанной Украиной, Великобританией и Францией в Париже, назвав ее первым большим шагом в рамках так называемой Коалиции желающих.

"Я очень благодарен, что мы с Соединенным Королевством и Францией подписали этот первый шаг Коалиции желающих. Первый большой шаг — эта декларация", — отметил глава государства.

Во время встречи также стороны подробно обсудили санкционную политику против России. Президент подчеркнул, что Кремль не демонстрирует готовности завершать войну, поэтому международное давление должно только усиливаться. Зеленский также проинформировал британскую сторону о ситуации на поле боя, отметив, что Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч военных — по официально зафиксированным данным.

Отдельной темой стало обсуждение российского рекрутинга иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, для участия в войне против Украины.

"Также коснулись ситуации в дипломатии, санкционной политики против России. Подробно проинформировал господина министра о ситуации на поле боя и российских потерях. Видим также, как Россия активно рекрутирует иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на свою преступную войну. Должно быть больше координации партнеров, чтобы такие случаи предотвращать", — сообщил Зеленский.

Отметим, Дэвид Ламми прибыл в Киев с официальным визитом 16 января. В столице его встретил посол Украины Валерий Залужный.

А также президент Украины встретился с чешским лидером Петром Павелом. Главы государств почтили память погибших воинов у мемориала в Киеве.