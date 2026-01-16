В Украину приехал заместитель премьера Британии Дэвид Лэмми

В Украину прибыл заместитель премьера Британии — детали
Сегодня, 16 января, в Украину приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми. На вокзале в Киеве его встретил посол Украины Валерий Залужный.
Об этом Валерий Залжуный сообщил в Telegram.
В Киев прибыл Дэвид Лэмми — что известно
"Рад приветствовать заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Лэмми в Украине.
Этот визит — еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад", — написал Залужный.
В то же время он добавил, что сегодня чиновники совместно проведут Форум столетнего партнерства и обсудят конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании.
Говорится о различных направлениях — от экономики и восстановления до образования. С особым акцентом на безопасность.
"Спасибо Великобритании за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины в эти сложные времена", — резюмировал Залужный.
Отметим, что сегодня в Киев также приехал президент Чехии Петр Павел.
Лидер Чехии Петр Павел встретился 16 января с Владимиром Зеленским — они почтили память украинских защитников и защитниц у Стены памяти в Киеве.
