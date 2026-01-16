Видео
Україна
Видео

В Украину прибыл заместитель премьера Британии — детали

В Украину прибыл заместитель премьера Британии — детали

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:29
В Украину приехал заместитель премьера Британии Дэвид Лэмми
Посол Валерий Залужный и заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми. Фото: Залужный/Telegram

Сегодня, 16 января, в Украину приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми. На вокзале в Киеве его встретил посол Украины Валерий Залужный.

Об этом Валерий Залжуный сообщил в Telegram.

Читайте также:

В Киев прибыл Дэвид Лэмми — что известно

"Рад приветствовать заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Лэмми в Украине.

Этот визит — еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад", — написал Залужный.

В то же время он добавил, что сегодня чиновники совместно проведут Форум столетнего партнерства и обсудят конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании.

Говорится о различных направлениях — от экономики и восстановления до образования. С особым акцентом на безопасность.

"Спасибо Великобритании за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины в эти сложные времена", — резюмировал Залужный.

Отметим, что сегодня в Киев также приехал президент Чехии Петр Павел.

Лидер Чехии Петр Павел встретился 16 января с Владимиром Зеленским — они почтили память украинских защитников и защитниц у Стены памяти в Киеве.

Валерий Залужный политики Великобритания война в Украине Девид Лемми
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
