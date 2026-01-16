Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До України прибув заступник прем'єра Британії — зустрів Залужний

До України прибув заступник прем'єра Британії — зустрів Залужний

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:29
До України приїхав заступник премʼєра Британії Девід Леммі
Посол Валерій Залужний та заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. Фото: Залужний/Telegram

Сьогодні, 16 січня, до України приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. На вокзалі у Києві його зустрів посол України Валерій Залужний.

Про це Валерій Залжуний повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

До Києва прибув Девід Леммі — що відомо

"Радий вітати заступника премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Леммі в Україні.

Цей візит — ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому", — написав Залужний.

Водночас він додав, що сьогодні посадовці спільно проведуть Форум сторічного партнерства й обговорять конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.

Мовиться про різні напрямки — від економіки та відновлення до освіти. З особливим акцентом на безпеку.

"Дякуємо Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи", — резюмував Залужний.

Зазначимо, що сьогодні до Києва також приїхав президент Чехії Петр Павел.

Лідер Чехії Петр Павел зустрівся 16 січня із Володимиром Зеленським — вони вшанували пам'ять українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті у Києві.

Валерій Залужний політики Велика Британія війна в Україні Девід Леммі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації