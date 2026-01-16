До України приїхав заступник премʼєра Британії Девід Леммі

Посол Валерій Залужний та заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. Фото: Залужний/Telegram

Сьогодні, 16 січня, до України приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. На вокзалі у Києві його зустрів посол України Валерій Залужний.

Про це Валерій Залжуний повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

До Києва прибув Девід Леммі — що відомо

"Радий вітати заступника премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Леммі в Україні.

Цей візит — ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому", — написав Залужний.

Водночас він додав, що сьогодні посадовці спільно проведуть Форум сторічного партнерства й обговорять конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.

Мовиться про різні напрямки — від економіки та відновлення до освіти. З особливим акцентом на безпеку.

"Дякуємо Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи", — резюмував Залужний.

Зазначимо, що сьогодні до Києва також приїхав президент Чехії Петр Павел.

Лідер Чехії Петр Павел зустрівся 16 січня із Володимиром Зеленським — вони вшанували пам'ять українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті у Києві.