Федоров анонсував реформу умов служби: результати роботи у Міноборони

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Пройшло вже три місяці з того часу, як Михайло Федоров обійняв посаду міністра оборони України. За цей час вдалося запровадити багато нових реформ та досягнути значних результатів. Президент постав очільник Міноборони завдання максимально швидко трансформувати систему, що пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі й виснажить його економіку.

Михайло Федоров розповів про це.

Які реформи запровадив Федоров за три місяці на посаді

"Перші три місяці на посаді Міністра оборони. Виклики та хвороби, які не лікували десятками років. Тотальна відсутність цілей і відповідальності всередині системи. Безліч людей, які повинні сісти, з одного боку, та талантів, яким потрібно просто надати можливість працювати, — з іншого. Культура страху й брехні і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія", — розповів міністр.

Серед ключових досягнень Михайло Федоров виокремив:

відключення доступу росіян до Starlink, що ускладнило використання керованих дронів;

впровадження after action review і швидка реакція на виклики повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі;

створення командування "малої" ППО та призначення Павла Лазаря на посаду заступника командувача ППО;

рекордні домовленості у форматі "Рамштайн" — понад 38 млрд доларів допомоги на 2026 рік;

масштабне оновлення структури Міноборони та запуск нової моделі управління;

значне зростання закупівель дронів і роботизованих систем — більше, ніж за весь попередній рік;

впровадження цифрових рішень, зокрема систем управління операціями дронів у реальному часі;

початок аудиту оборонно-промислового комплексу та зупинку низки корупційних схем;

погоджена візія реформ у напрямах, де були рекордні корупційні ризики;

прийняли акт Уряду про здійснення експериментальних закупівель на 5 млрд доларів.

Нові підходи до війни та масштабування закупівель

Очільник Міноборони розповів, що за цей час вдалося досягнути рекордних закупівель дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників. Також вперше розпочалися закупівлі пікапів на фронт. За словами Федорова, найближчими днями оголосять тендер від Агенції оборонних закупівель.

Крім того, з'явився рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізацію з наступного року, але є підґрунтям для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам.

У Міноборони також відзначили пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах. Водночас розпочалося відновлення доріг, важливих для військової логістики.

"Повністю переосмислено роботу Сил оборони на оперативній глибині, це відображено на якості та кількості закупівель Мідлстрайк, які скоро масово почнуть надходити у військо. Проаналізовано та виділено додаткове фінансування на розвиток Лінії дронів. Підрозділи проєкту знищують кожну четверту ціль на полі бою", — відзвітував міністр.

Окремо він звернув увагу на навчання штучного інтелекту та відкриття Defense AI Center "A1".

Результати на фронті та зміни в умовах служби

Михайло Федоров розповів, що за три місяці його роботи розпочалася підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску.

Також очільник Міноборони зявив, що профінансовано створення чотирьох окремих полків БпС пілотних корпусів та приєднано до програми ще три корпуси. Крім того, ухвалено рішення про додаткове фінансування найефективніших підрозділів з інших складників Сил оборони.

Відомо, що додатково спрямували 400 млн доларів на розвиток дроново-штурмових підрозділів та проаналізували успішні операції. Михайло Федоров пояснив, що формують новий концепт ведення бою, де залучають синергію дронів і наземних підрозділів для системного знищення ворога та стримування його просування.

Міністр оборони окремо звернув увагу, що березень — це рекордний місяць по втратах для росіян по всіх категоріях: від військових до техніки та ППО. Знищено 36 000 окупантів.

"Є ще низка напрямів і проєктів в активній роботі, які підсумуємо пізніше.Про деякі результати не можна говорити публічно. Важливо, що діагностовано більшість хвороб та причин фундаментальних проблем, які повинні бути вирішені. Із цифрами, фактами та прізвищами. На брехні неможливо побудувати ефективну систему", — підсумував Михайло Федоров.

Як писали Новини.LIVE, 4 квітня Федоров повідомив, що для військових частин скасували 56 паперових документів. За його словами, у ЗСУ запроваджують масштабований цифровий облік, щоб скоротити бюрократію на всіх рівнях.

А 30 березня мініст оборони розповів, що приватна ППО в Україні збила перші дрони РФ. Знищено кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.