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Это не изменит стратегию Украины в войне: Рютте о смене министра обороны

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 10:58
Министр обороны Украины — Рютте высказался об изменениях в Кабмине
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что смена министра обороны не изменит стратегию Украины в войне. Он отметил, что у него были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте заявил в комментарии dpa.

Реакция Рютте на смену министра обороны Украины

Рютте заявил, что не ожидает существенных изменений в стратегии Киева в борьбе с Россией из-за назначения нового министра обороны. По его словам, украинские военные сейчас действуют на фронте значительно лучше, чем в начале года.

Генеральный секретарь отметил, что российские войска продвигаются очень медленно, тогда как Украина смогла перейти к контратакам на отдельных направлениях. Потери РФ он оценил в 25–35 тысяч военнослужащих ежемесячно.

"Если вы молодой россиянин, который рассматривает возможность присоединиться к военным действиям, вы можете оказаться одним из этих примерно 30 000 в этом или следующем месяце", — сказал Марк Рютте.

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Кроме того, он отметил, что Украина наносит удары вглубь территории России, в частности по ее энергетической инфраструктуре и промышленной базе.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что у него были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым, и выразил уверенность, что его преемник продолжит этот курс.

Кто может возглавить Минобороны Украины

Как писали Новмем.LIVE, 16 июля Михаил Федоров подтвердил, что уходит с поста главы Минобороны. По этому поводу возникло много споров, а украинцы в разных городах выходили на митинги против отставки министра.

По предварительным данным, основным кандидатом на эту должность является Игорь Клименко, который до этого возглавлял Министерство внутренних дел. Однако из-за протестов украинцев президент заявил, что решение о назначении нового министра еще не принято, а Федоров останется в его команде.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко назвал четыре потенциальных должности для Федорова. В частности, речь идет о дипломатической службе или работе в Офисе президента.

Также в сети распространялись слухи, что отставка Михаила Федорова может быть связана с конфликтом с Александром Сырским. Вскоре Владимир Зеленский подтвердил, что у них разные взгляды и им не удалось найти общего решения.

Сам Михаил Федоров заявил, что для победы необходима смена главнокомандующего и главы Генштаба. По его мнению, современная война требует другой модели управления, более активного использования технологий и изменений в подходах к командованию.

Также министр подчеркнул, что не видит возможности продолжать работу вместе с Сырским. По его словам, он не стремится оставаться на должности ради самой должности, а хочет работать ради победы Украины в войне.

Минобороны кадровые изменения Марк Рютте
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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