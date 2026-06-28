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Главная Новости дня Джули Дэвис встретилась с Сибигой перед завершением миссии в Украине

Джули Дэвис встретилась с Сибигой перед завершением миссии в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 08:07
Сибига и Джули Дэвис обсудили мирные усилия и безопасность Украины
Андрей Сибига и Джули Дэвис. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, которая завершает свою дипломатическую миссию. Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности, дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, а также перспективы достижения справедливого мира.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Сибига поблагодарил США за поддержку Украины

В ходе встречи Сибига подчеркнул, что Украина рассчитывает на активную роль Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и высоко ценит поддержку Вашингтона в борьбе против российской агрессии.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины".

Джуди Дэвис встретилась с Сибигой перед завершением миссии в Украине - фото 1
Андрей Сибига и Джули Дэвис. Фото: МИД Украины

Министр также поблагодарил Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства и эффективное взаимодействие между странами в один из самых сложных периодов для Украины. Отдельно Сибига отметил значение недавней встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита G7, назвав её подтверждением намерений двух стран и в дальнейшем укреплять стратегическое партнёрство.

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В конце встречи глава МИД пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической карьере, поблагодарил американский народ за поддержку Украины и поздравил США с приближающимся 250-летием независимости.

Как сообщали Новини.LIVE, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершает свою дипломатическую миссию в Киеве. По словам представителя Госдепартамента США Томми Пигота, ее отставка происходит на фоне сообщений в СМИ о возможных разногласиях с администрацией президента США Дональда Трампа, которые возникли весной 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что Джули Дэвис заявила, что Вашингтон готов к новому этапу стратегического партнерства с Украиной. Она подчеркнула, что мужество и стойкость украинцев стали примером для всего мира, а сотрудничество между двумя странами и дальше будет укрепляться.

Как сообщали Новини.LIVE, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис приняла участие в историческом заседании Управленческого совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF). В ходе мероприятия было принято первое инвестиционное решение. Министр Украины Юлия Свириденко отметила вклад Джули Дэвис, которая обеспечивает постоянную координацию украинско-американского сотрудничества.

США МИД Андрей Сибига
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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