Главная Новости дня США пригласили Украину стать частью "золотого века" будущего

США пригласили Украину стать частью "золотого века" будущего

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 23:11
США пригласили Украину стать частью "золотого века" будущего
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото: кадр из видео

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Украина продемонстрировала всему миру, что означают мужество, стойкость и несгибаемая воля быть свободными. Именно поэтому Штаты готовы к новому этапу партнерства.

Об этом она сказала во время мероприятия Ukraine-United States Partnership, посвященного 250-летию США и "Украинской неделе" в Вашингтоне во вторник, 27 января.

Читайте также:

Украина и США формируют новую эру партнерства

По словам Дэвис, Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа формируют "золотые сутки" на следующие 250 лет и приглашают Украину присоединиться к этому процессу.

Она подчеркнула, что страны не только оглядываются на прошлое, но и уверенно движутся вперед, создавая новые партнерства, поддерживая инновации и формируя новую эру дипломатии и процветания.

Также Джули Дэвис подчеркнула, что общие ценности остаются краеугольным камнем двусторонних отношений между Украиной и США, а стратегическое партнерство между странами продолжает укрепляться.

Напомним, что до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности полностью готов.

А до этого Президент Украины раскрыл, когда возможно подписание документа о гарантиях безопасности США для Украины.

США Дональд Трамп Украина помощь дипломатия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
