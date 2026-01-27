США пригласили Украину стать частью "золотого века" будущего
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Украина продемонстрировала всему миру, что означают мужество, стойкость и несгибаемая воля быть свободными. Именно поэтому Штаты готовы к новому этапу партнерства.
Об этом она сказала во время мероприятия Ukraine-United States Partnership, посвященного 250-летию США и "Украинской неделе" в Вашингтоне во вторник, 27 января.
Украина и США формируют новую эру партнерства
По словам Дэвис, Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа формируют "золотые сутки" на следующие 250 лет и приглашают Украину присоединиться к этому процессу.
Она подчеркнула, что страны не только оглядываются на прошлое, но и уверенно движутся вперед, создавая новые партнерства, поддерживая инновации и формируя новую эру дипломатии и процветания.
Также Джули Дэвис подчеркнула, что общие ценности остаются краеугольным камнем двусторонних отношений между Украиной и США, а стратегическое партнерство между странами продолжает укрепляться.
Напомним, что до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности полностью готов.
А до этого Президент Украины раскрыл, когда возможно подписание документа о гарантиях безопасности США для Украины.
