Головна Новини дня США запросили Україну стати частиною "золотої доби" майбутнього

США запросили Україну стати частиною "золотої доби" майбутнього

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 23:11
США запросили Україну стати частиною "золотої доби" майбутнього
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: кадр з відео

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Україна продемонструвала всьому світові, що означають мужність, стійкість і незламна воля бути вільними. Саме тому Штати готові до нового етапу партнерства.

Про це вона сказала під час заходу Ukraine–United States Partnership, присвяченого 250-річчю США та "Українському тижню" у Вашингтоні у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

Україна і США формують нову еру партнерства

За словами Девіс, Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа формують "золоту добу" на наступні 250 років і запрошують Україну долучитися до цього процесу.

Вона наголосила, що країни не лише озираються на минуле, а й упевнено рухаються вперед, створюючи нові партнерства, підтримуючи інновації та формуючи нову еру дипломатії й процвітання.

Також Джулі Девіс підкреслила, що спільні цінності залишаються наріжним каменем двосторонніх відносин між Україною та США, а стратегічне партнерство між країнами продовжує зміцнюватися.

Нагадаємо, що до цього український лідер Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки повністю готовий.

А до цього Президент України розкрив, коли можливе підписання документа про гарантії безпеки США для України.

США Дональд Трамп Україна допомога дипломатія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
