Сибіга та Джулі Девіс обговорили мирні зусилля й безпеку України

Андрій Сибіга і Джулі Девіс. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, яка завершує свою дипломатичну місію. Сторони обговорили безпекову ситуацію, подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном, а також перспективи досягнення справедливого миру.

Про це повідомили у МЗС України, передає Новини.LIVE.

Сибіга подякував США за підтримку України

Під час зустрічі Сибіга наголосив, що Україна розраховує на активну роль Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу та високо цінує підтримку Вашингтона у боротьбі проти російської агресії.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України".

Андрій Сибіга і Джулі Девіс. Фото: МЗС України

Міністр також подякував Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства та ефективну взаємодію між державами в один із найскладніших періодів для України. Окремо Сибіга відзначив значення нещодавньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, назвавши її підтвердженням намірів двох країн і надалі зміцнювати стратегічне партнерство.

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Наприкінці зустрічі очільник МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній кар'єрі, подякував американському народові за підтримку України та привітав США з наближенням 250-річчя незалежності.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію в Києві. За словами речника Держдепартаменту США Томмі Пігота, її відставка відбувається на тлі повідомлень у ЗМІ про можливі розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа, які виникли весною 2026 року

Також Новини.LIVE писали, що Джулі Девіс заявила, що Вашингтон готовий до нового етапу стратегічного партнерства з Україною. Вона наголосила, що мужність і стійкість українців стали прикладом для всього світу, а співпраця між двома країнами й надалі зміцнюватиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс взяла участь у історичному засіданні Управлінської ради Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення (URIF). Під час заходу було ухвалено перше інвестиційне рішення. Міністерка України Юлія Свириденко відзначила внесок Джулі Девіс, яка забезпечує постійну координацію українсько-американської співпраці.