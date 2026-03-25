Свириденко: Україна та США запустили першу інвестицію фонду відбудови

Свириденко: Україна та США запустили першу інвестицію фонду відбудови

Дата публікації: 25 березня 2026 20:16
Свириденко: Україна та США запустили першу інвестицію фонду відбудови
Засідання Управлінської ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фото: t.me/svyrydenkoy

У Києві відбулося історичне засідання Управлінської ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Під час зустрічі ухвалили перше інвестиційне рішення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Реклама

Перша інвестиція фонду відбудови для України

Свириденко розповіла, що фонд інвестує в українську компанію Sine Engineering, яка працює у сфері зв'язку та навігації. Продукція підприємства вже використовується більш ніж 150 українськими виробниками безпілотників і дронів-перехоплювачів.

Засідання Управлінської ради URIF. Фото: t.me/svyrydenkoy
Засідання Управлінської ради URIF. Фото: t.me/svyrydenkoy 

За словами прем'єрки, запуск першої інвестиції відбувся менш ніж за рік після підписання двосторонньої угоди про створення фонду. Наразі на розгляд вже подано понад 200 заявок, причому більше половини з них — від українських компаній.

Реклама

Найбільше інвестиційних пропозицій стосується енергетичного сектору, який залишається ключовим для відновлення країни. Серед інших пріоритетів — виробництво продукції подвійного призначення, розвиток інфраструктури та видобуток критичних мінералів.

Реклама

"Вдячна Міністру фінансів США Скотту Бессенту за лідерство у забезпеченні ефективної роботи Фонду. Дякую головному інвестиційному директору DFC Коннору Коулмену, заступнику міністра фінансів США з міжнародних фінансів Джонатану Грінстайну та всім членам американської делегації, які приїхали цього тижня в Україну попри масовані обстріли. Окрема подяка тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс за постійний зв’язок, підтримку та координацію нашої співпраці", — сказала Юлія Свириденко. 

За її словами, діяльність Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови є важливою частиною стратегічного партнерства зі США та свідчить про інвестиційну привабливість України навіть в умовах війни.

Як писали Новини.LIVE, раніше Юлія Свириденко розповіла, що Україна потребує майже 278 млрд грн для енергетики. Зараз наша країна має вживати невідкладних заходів для підготовки до наступного опалювального сезону. 

Також прем'єрка повідомляла, що Україні на захист критичної інфраструктури виділять 11,2 млрд. Визначили 210 об'єктів, на яких найближчими днями вже розпочнуться роботи.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

