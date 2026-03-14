В Україні на захист критичної інфраструктури виділять 11,2 млрд

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Telegram/svyrydenkoy

На робочому засіданні Уряду виділять 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету. Як пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти спрямують на захист критичної інфраструктури України.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Свириденко у суботу, 14 березня.

Як зазначила прем'єр-міністерка, для захисту об'єктів критичної інфраструктури дев'яти областей України та Київщини сформували першочергову потребу у фінансуванні. Визначили 210 об'єктів, на яких найближчими днями вже розпочнуться роботи.

"Під ці завдання готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту", — зауважила Свириденко.

Засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Вона додала, що також зараз працюють над визначенням пріоритетів роботи з міжнародними партнерами. Йдеться про залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості, а також посилення захисту енергетичної інфраструктури.

"Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу. Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованою ставкою 7% річних на весь термін договору. У межах програми "5-7-9%" для прифронтових регіонів подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року", — додала прем'єр-міністерка.

Свириденко також додала, що у Чернігові провели друге засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості. Під час нього обговорили стан реалізації планів стійкості прифронтових Чернігівської і Сумської областей.

"Окремо обговорили кроки щодо реалізації плану стійкості Києва, поданого міською владою", — додала Свириденко.

Обстріли критичної інфраструктури

В ніч проти 14 березня окупанти вкотре атакували енергетику України. По містах випустили понад 400 ударних безпілотників. Основною ціллю ворога стала енергетика Київської області.

Напередодні, 13 березня, міністр енергетики України Денис Шмигал заявив, що вдалося повернути в роботу 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які втратила Україна через російські атаки.

Одна з останніх масованих атак на українську енергетику сталася у ніч проти 7 березня. Через це у декількох областях запровадили графіки погодинних відключень світла.