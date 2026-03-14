В Украине на защиту критической инфраструктуры выделят 11,2 млрд

В Украине на защиту критической инфраструктуры выделят 11,2 млрд

Дата публикации 14 марта 2026 22:43
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Telegram/svyrydenkoy

На рабочем заседании Правительства выделят 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета. Как пояснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средства направят на защиту критической инфраструктуры Украины.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Свириденко в субботу, 14 марта.

Читайте также:

Украина усилит защиту критической инфраструктуры

Как отметила премьер-министр, для защиты объектов критической инфраструктуры девяти областей Украины и Киевщины сформировали первоочередную потребность в финансировании. Определили 210 объектов, на которых в ближайшие дни уже начнутся работы.

"Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании Правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты", — отметила Свириденко.

Юлія Свириденко анонсувала виділення 11,2 млрд грн на захист критичної інфраструктури
Заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Она добавила, что также сейчас работают над определением приоритетов работы с международными партнерами. Речь идет о привлечении дополнительного финансирования для реализации планов устойчивости, а также усиление защиты энергетической инфраструктуры.

"Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса. Нарабатываем программу доступного кредитования для бизнеса на энергонезависимость с фиксированной ставкой 7% годовых на весь срок договора. В рамках программы "5-7-9%" для прифронтовых регионов продлеваем сроки кредитования до конца 2027 года", — добавила премьер-министр.

Свириденко также добавила, что в Чернигове провели второе заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости. Во время него обсудили состояние реализации планов устойчивости прифронтовых Черниговской и Сумской областей.

"Отдельно обсудили шаги по реализации плана устойчивости Киева, представленного городскими властями", — добавила Свириденко.

Обстрелы критической инфраструктуры

В ночь на 14 марта оккупанты в очередной раз атаковали энергетику Украины. По городам выпустили более 400 ударных беспилотников. Основной целью врага стала энергетика Киевской области.

Накануне, 13 марта, министр энергетики Украины Денис Шмыгал заявил, что удалось вернуть в работу 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые потеряла Украина из-за российских атак.

Одна из последних массированных атак на украинскую энергетику произошла в ночь на 7 марта. Из-за этого в нескольких областях ввели графики почасовых отключений света.

Юлия Свириденко критическая инфраструктура финансы
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
