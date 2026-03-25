Главная Новости дня Свириденко: Украина и США запустили первую инвестицию фонда восстановления

Свириденко: Украина и США запустили первую инвестицию фонда восстановления

Дата публикации 25 марта 2026 20:16
Заседание Управленческого совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фото: t.me/svyrydenkoy

В Киеве состоялось историческое заседание Управленческого совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF). Во время встречи приняли первое инвестиционное решение.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первая инвестиция фонда восстановления для Украины

Свириденко рассказала, что фонд инвестирует в украинскую компанию Sine Engineering, которая работает в сфере связи и навигации. Продукция предприятия уже используется более чем 150 украинскими производителями беспилотников и дронов-перехватчиков.

Заседание Управляющего совета URIF. Фото: t.me/svyrydenkoy 
Заседание Управляющего совета URIF. Фото: t.me/svyrydenkoy 

По словам премьера, запуск первой инвестиции состоялся менее чем через год после подписания двустороннего соглашения о создании фонда. Сейчас на рассмотрение уже подано более 200 заявок, причем более половины из них — от украинских компаний.

Больше всего инвестиционных предложений касается энергетического сектора, который остается ключевым для восстановления страны. Среди других приоритетов - производство продукции двойного назначения, развитие инфраструктуры и добыча критических минералов.

Читайте также:

"Благодарна Министру финансов США Скотту Бессенту за лидерство в обеспечении эффективной работы Фонда. Спасибо главному инвестиционному директору DFC Коннору Коулмену, заместителю министра финансов США по международным финансам Джонатану Гринстайну и всем членам американской делегации, которые приехали на этой неделе в Украину, несмотря на массированные обстрелы. Отдельная благодарность временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис за постоянную связь, поддержку и координацию нашего сотрудничества", — сказала Юлия Свириденко.

По ее словам, деятельность Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления является важной частью стратегического партнерства с США и свидетельствует об инвестиционной привлекательности Украины даже в условиях войны.

Как писали Новини.LIVE, ранее Юлия Свириденко рассказала, что Украина нуждается почти в 278 млрд грн для энергетики. Сейчас наша страна должна принимать безотлагательные меры для подготовки к следующему отопительному сезону.

Также премьер сообщала, что Украине на защиту критической инфраструктуры выделят 11,2 млрд. Определили 210 объектов, на которых в ближайшие дни уже начнутся работы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
