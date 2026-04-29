Тимчасова повірена у справах США в Україні Девіс залишає посаду

Джулі Девіс.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс найближчим часом залишить свою посаду в Києві. Її відставка відбувається на тлі повідомлень про можливі розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив "Суспільному" речник Державного департаменту Томмі Пігот, передає Новини.LIVE.

Девіс йде у відставку

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що причиною такого рішення могли стати розбіжності з Дональдом Трампом щодо політики стосовно України. За даними журналістів, Девіс була розчарована своєю роллю після того, як адміністрація вирішила скоротити підтримку України, і вже повідомила Держдеп про намір завершити 30-річну кар'єру на державній службі.

Також, за інформацією FT, дипломатка була незадоволена рішенням Трампа висунути бізнесмена з Аризони та донора Республіканської партії Джона Бреслоу на посаду посла США на Кіпрі, про що її заздалегідь не попередили.

Водночас у Державному департаменті США заперечують, що відставка пов'язана з політичними розбіжностями. За словами Піґотта, Девіс залишає посаду після тривалої дипломатичної служби та була послідовною прихильницею зусиль адміністрації Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною.

Очікується, що Джулі Девіс залишить Київ у червні 2026 року. Вона обіймає посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні з травня 2025 року.

Що відомо про Джулі Девіс

Джулі Девіс — дипломатка старшого рангу США, лауреатка Премії президентського рангу. Має освіту Університету Північної Кароліни та Прінстонського університету, вільно володіє російською і французькою мовами.

Обіймала посади спецпосланниці США в Білорусі та першої за тривалий час посолки в цій країні, заступниці помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступниці постійного представника США при НАТО.

Працювала в структурах НАТО, Раді національної безпеки та посольствах США в Україні, Грузії та Росії.

