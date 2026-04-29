Главная Новости дня Временный поверенный в делах США в Украине Дэвис покидает пост

Дата публикации 29 апреля 2026 09:55
Джули Дэвис. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис в ближайшее время покинет свою должность в Киеве. Ее отставка происходит на фоне сообщений о возможных разногласиях с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил "Суспільному" представитель Государственного департамента Томми Пигот, передает Новини.LIVE.

Дэвис уходит в отставку

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что причиной такого решения могли стать разногласия с Дональдом Трампом относительно политики в отношении Украины. По данным журналистов, Дэвис была разочарована своей ролью после того, как администрация решила сократить поддержку Украины, и уже сообщила Госдепу о намерении завершить 30-летнюю карьеру на государственной службе.

Также, по информации FT, дипломат была недовольна решением Трампа выдвинуть бизнесмена из Аризоны и донора Республиканской партии Джона Бреслоу на должность посла США на Кипре, о чем ее заранее не предупредили.

В то же время в Государственном департаменте США отрицают, что отставка связана с политическими разногласиями. По словам Пиготта, Дэвис покидает пост после длительной дипломатической службы и была последовательной сторонницей усилий администрации Трампа по достижению мира между Россией и Украиной.

Ожидается, что Джули Дэвис покинет Киев в июне 2026 года. Она занимает должность временного поверенного в делах США в Украине с мая 2025 года.

Джулі Девіс залишає посаду тимчасово повіреної США в Україні
Что известно о Джули Дэвис

Джули Дэвис - дипломат старшего ранга США, лауреат Премии президентского ранга. Имеет образование Университета Северной Каролины и Принстонского университета, свободно владеет русским и французским языками.

Занимала должности спецпосланника США в Беларуси и первого за долгое время посла в этой стране, заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

Работала в структурах НАТО, Совете национальной безопасности и посольствах США в Украине, Грузии и России.

Как писали Новини.LIVE, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что конкретная дата визита высокопоставленной делегации США в Украину пока не определена, однако такая встреча обязательно состоится.

В то же время США официально призвали Украину и Россию начать переговоры для достижения длительного мира. В ООН подчеркнули, что президент Трамп настроен решительно работать над прекращением войны.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
