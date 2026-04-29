Временный поверенный в делах США в Украине Дэвис покидает пост

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис в ближайшее время покинет свою должность в Киеве. Ее отставка происходит на фоне сообщений о возможных разногласиях с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил "Суспільному" представитель Государственного департамента Томми Пигот, передает Новини.LIVE.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что причиной такого решения могли стать разногласия с Дональдом Трампом относительно политики в отношении Украины. По данным журналистов, Дэвис была разочарована своей ролью после того, как администрация решила сократить поддержку Украины, и уже сообщила Госдепу о намерении завершить 30-летнюю карьеру на государственной службе.

Также, по информации FT, дипломат была недовольна решением Трампа выдвинуть бизнесмена из Аризоны и донора Республиканской партии Джона Бреслоу на должность посла США на Кипре, о чем ее заранее не предупредили.

В то же время в Государственном департаменте США отрицают, что отставка связана с политическими разногласиями. По словам Пиготта, Дэвис покидает пост после длительной дипломатической службы и была последовательной сторонницей усилий администрации Трампа по достижению мира между Россией и Украиной.

Читайте также:

Ожидается, что Джули Дэвис покинет Киев в июне 2026 года. Она занимает должность временного поверенного в делах США в Украине с мая 2025 года.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Что известно о Джули Дэвис

Джули Дэвис - дипломат старшего ранга США, лауреат Премии президентского ранга. Имеет образование Университета Северной Каролины и Принстонского университета, свободно владеет русским и французским языками.

Занимала должности спецпосланника США в Беларуси и первого за долгое время посла в этой стране, заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

Работала в структурах НАТО, Совете национальной безопасности и посольствах США в Украине, Грузии и России.

Как писали Новини.LIVE, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что конкретная дата визита высокопоставленной делегации США в Украину пока не определена, однако такая встреча обязательно состоится.

В то же время США официально призвали Украину и Россию начать переговоры для достижения длительного мира. В ООН подчеркнули, что президент Трамп настроен решительно работать над прекращением войны.