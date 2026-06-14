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Головна Новини дня Сибіга подякував Британії за перехоплення російського санкційного судна

Сибіга подякував Британії за перехоплення російського санкційного судна

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 15:28
Сибіга подякував Британії за перехоплення російського санкційного судна
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 червня  прокоментував дії Великої Британії щодо перехоплення одного із санкційних російських суден у Ла-Манші. Він наголосив, що такі кроки є важливою частиною санкційного тиску на Росію.

Про це він заявив у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

Чому посилення тиску на РФ є необхідним

За словами очільника МЗС, протидія тіньовому флоту Росії є важливою складовою міжнародних санкцій і безпосередньо впливає на фінансові можливості країни-агресора.

Сибіга подякував Британії за перехоплення російського санкційного судна - фото 1
Допис Андрія Сибіги в соцмережі Х. Фото: скриншот

"Вдячний Іветт Купер за лідерство та рішучі дії Великої Британії. Тіньовий флот Росії — це інструмент війни. Кожне зупинене таке судно означає менше грошей для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає зменшити здатність Росії фінансувати ракетні та дронові атаки на українські міста. Ми повинні продовжувати посилювати тиск і закривати кожну можливість, яка дозволяє Росії фінансувати свою агресію", — наголосив Сибіга.

Він додав, що подальше посилення санкційного тиску та контроль за морськими перевезеннями допомагають скорочувати ресурси, які Росія використовує для ведення війни проти України.

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Нещодавно Андрій Сибіга заявив, що Україна передала відкритий лист Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну через дипломатичні канали. У Кремлі підтвердили, що ознайомилися з документом, однак зазначили, що відповідь на нього буде надана пізніше.

Також очільник МЗС розповів, що до 24 лютого 2022 року світ значною мірою за інерцією сприймав мир як сталу даність. Однак після початку повномасштабної війни усвідомив, що безпека є спільною відповідальністю держав.

Великобританія МЗС Андрій Сибіга
Литвин Вікторія - редактор
Автор:
Литвин Вікторія
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