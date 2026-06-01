Сибіга: членство України в ЄС є безпековим активом для Союзу

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що світ до 24 лютого 2022 року за інерцією вірив у мир як даність, а після — усвідомив необхідність нової безпеки як власної відповідальності. Наразі ключовим терміном нашого часу є "безпека", оскільки без неї не буде ані тривалого миру, ані стабільної політики, ані сильної економіки.

Про це Андрій Сибіга сказав на форумі "Архітектура безпеки" у Києві, передає Новини.LIVE.

Нова безпечна Європа

Сибіга заявив, що говорити про безпеку України поза європейським контекстом вже немає сенсу.

"Наша безпека неподільна. Російське вторгнення позбавило Європу двох ілюзій. Уявлення про "кінець історії". І віри в європоцентричність світу. Європа була змушена різко вийти із зони комфорту. І сьогодні ми бачимо не просто реакцію на війну. Ми бачимо формування нової архітектури Європи. Європи безпеки — сильної Європи, що усвідомлює відповідальність за власну безпеку", — каже він.

За його словами, сьогодні Україна перебуває в центрі європейської трансформації, як оборонно-індустріальний хаб, військовий R&D центр зі зворотним звʼязком у реальному часі, носій унікального бойового досвіду, країна з найсильнішою армією на континенті. За його словами, Україна є одним із ключових контрибуторів європейської безпеки.

Сибіга заявив, що членство країни в ЄС не лише гарантія безпеки для нас, а й безпековий актив для самого Союзу.

"І коли ми сьогодні бачимо амбітну Чорноморську безпекову стратегію ЄС, це свідчить про важливу зміну. Європа дедалі більше розглядає розширення як геополітичну інвестицію. І розуміє, що питання безпеки більше не вдасться віддати на аутсорс", — зазначив міністр.

Він каже, що наразі Європа не лише озброюється, а переосмислює саму природу війни. Навіть підприємства з мільярдними інвестиціями, які можуть щороку випускати десятки високотехнологічних систем, не встигають за швидкістю змін на сучасному полі бою. Нові рішення з’являються значно оперативніше — інакше просто неможливо.

Від самого початку Україна зробила ставку на асиметричні підходи у протистоянні сильнішому противнику, і нині ця стратегія вже дає результат. Країна фактично стала одним із драйверів розвитку безпеки.

За словами глави МЗС, відбувається технологічна революція, що нагадує бум IT в каліфорнійських гаражах. Наразі це переважно українські та європейські гаражі — там збирають не системні блоки, а дрони.

Світовий порядок

"Питання про майбутнє Європи є частиною ширшого питання: яким буде світовий порядок у двадцять першому столітті? Чи це буде світ багатополярного протистояння — чи багатосторонньої співпраці? Вже точно ясно, що взаємоповʼязаність світу надалі зростатиме. І тому фактично кожна війна на будь-якому континенті матиме наслідки далеко за межами свого регіону", — заявив Сибіга.

Він наголосив, що тіньовий флот у Балтійському морі створює ризики і для Чорного моря, а блокада українських портів впливає на глобальну продовольчу безпеку. Крім того, удари Росії по енергетиці відгукуються далеко за межами України.

"Ми зараз бачимо що таке війна в сучасних умовах. Який може бути глобальний вплив. Ситуація в Ормузькій протоці ілюструє цю тезу. Кожна війна тепер світова — за своїми наслідками. Російські дії відгукуються голодом в Африці, долітають дроном у Румунії та спонукають Іран до агресивної самовпевненості", — наголосив Сибіга.

Також світ дедалі краще розуміє, що Росія — це не СРСР 2.0 та не нова наддержава, оскільки її вплив падає.

Глава МЗС каже, що дедалі важливішими стають швидкість, креативна гнучкість та асиметричні рішення. За його словами, у цих умовах Україна вже зараз змогла вийти на рівень глобального безпекового партнера. Зокрема, drone deals стали інструментами зовнішньої політики.

"Російська агресія продемонструвала кризу безсилля більшості міжнародних безпекових механізмів. Запобіжники не спрацювали, а санкції є не автоматичними юридичними реакціями, а політичними домовленостями", — заявив міністр.

Сибіга зауважив, що час паперових гарантій минув. Зокрема, на памʼять лишився Будапештський меморандум — як його ганебний символ. Міністр каже, що наразі країна потребує реальних безпекових гарантій. За його словами, потрібне справжнє союзництво та спільне чітке усвідомлення, що Росія — це екзистенційний ворог.

Глава МЗС заявив, що світ побачив, що міжнародне право потребує не лише норм, а й механізмів примусу.

"І, певно, ключова потреба тут — це невідворотність покарання за злочин. Історичним кроком стало створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Вперше з часів Нюрнберга міжнародна спільнота отримує інструмент притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва держави-агресора та її поплічників. І це не лише питання справедливості. Це питання майбутньої безпеки", — зауважив Сибіга.

Крім того, так само потрібне стримування військове та спільна робота в Європі над захистом від балістики.

Міністр каже, що необхідно долати критичні залежності, розвивати далекобійні спроможності та дронові технології.

"Фактично ми сьогодні виходимо на нову модель стримування — це вже не стільки про тисячі кілотон зброї масового знищення. Сьогодні це — про тисячі дешевих дронів, далекобійність та захист неба", — заявив Сибіга.

Він наголосив, що не може бути жодної альтернативи повноцінному членству України в Європейському Союзі. Крім того, союзникам доведеться усвідомити, що Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково логічною моделлю майбутнього для всієї Європи.

"Загроза з боку Росії не зникне автоматично із завершенням війни. Саме тому ми в Європі повинні будувати довгострокову систему стримування. Ми фактично створюємо нову модель стримування", — каже він.

Сибіга додав, що сьогодні безпека — це ресурс, ціна якого зростає щодня, а Україна вже стала одним із ключових виробників цього ресурсу у світі.

