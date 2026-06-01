Сибига: членство Украины в ЕС является активом по безопасности для Союза

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мир до 24 февраля 2022 года по инерции верил в мир как данность, а после — осознал необходимость новой безопасности как собственной ответственности. Сейчас ключевым термином нашего времени является "безопасность", поскольку без нее не будет ни длительного мира, ни стабильной политики, ни сильной экономики.

Об этом Андрей Сибига сказал на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, передает Новини.LIVE.

Новая безопасная Европа

Сибига заявил, что говорить о безопасности Украины вне европейского контекста уже нет смысла.

"Наша безопасность неделима. Российское вторжение лишило Европу двух иллюзий. Представления о "конце истории". И веры в европоцентричность мира. Европа была вынуждена резко выйти из зоны комфорта. И сегодня мы видим не просто реакцию на войну. Мы видим формирование новой архитектуры Европы. Европы безопасности — сильной Европы, осознающей ответственность за собственную безопасность", — говорит он.

По его словам, сегодня Украина находится в центре европейской трансформации, как оборонно-индустриальный хаб, военный R&D центр с обратной связью в реальном времени, носитель уникального боевого опыта, страна с самой сильной армией на континенте. По его словам, Украина является одним из ключевых контрибуторов европейской безопасности.

Сибига заявил, что членство страны в ЕС не только гарантия безопасности для нас, но и актив безопасности для самого Союза.

"И когда мы сегодня видим амбициозную Черноморскую стратегию безопасности ЕС, это свидетельствует о важном изменении. Европа все больше рассматривает расширение как геополитическую инвестицию. И понимает, что вопрос безопасности больше не удастся отдать на аутсорс", — отметил министр.

Он говорит, что сейчас Европа не только вооружается, а переосмысливает саму природу войны. Даже предприятия с миллиардными инвестициями, которые могут ежегодно выпускать десятки высокотехнологичных систем, не успевают за скоростью изменений на современном поле боя. Новые решения появляются значительно оперативнее — иначе просто невозможно.

С самого начала Украина сделала ставку на асимметричные подходы в противостоянии более сильному противнику, и сейчас эта стратегия уже дает результат. Страна фактически стала одним из драйверов развития безопасности.

По словам главы МИД, происходит технологическая революция, напоминающая бум IT в калифорнийских гаражах. Сейчас это преимущественно украинские и европейские гаражи — там собирают не системные блоки, а дроны.

Мировой порядок

"Вопрос о будущем Европы является частью более широкого вопроса: каким будет мировой порядок в двадцать первом веке? Будет ли это мир многополярного противостояния — или многостороннего сотрудничества? Уже точно ясно, что взаимосвязанность мира в дальнейшем будет расти. И поэтому фактически каждая война на любом континенте будет иметь последствия далеко за пределами своего региона", — заявил Сибига.

Он отметил, что теневой флот в Балтийском море создает риски и для Черного моря, а блокада украинских портов влияет на глобальную продовольственную безопасность. Кроме того, удары России по энергетике отзываются далеко за пределами Украины.

"Мы сейчас видим что такое война в современных условиях. Какое может быть глобальное влияние. Ситуация в Ормузском проливе иллюстрирует этот тезис. Каждая война теперь мировая - по своим последствиям. Российские действия отзываются голодом в Африке, долетают дроном в Румынии и побуждают Иран к агрессивной самоуверенности", — подчеркнул Сибига.

Также мир все лучше понимает, что Россия — это не СССР 2.0 и не новая сверхдержава, поскольку ее влияние падает.

Глава МИД говорит, что все более важными становятся скорость, креативная гибкость и асимметричные решения. По его словам, в этих условиях Украина уже сейчас смогла выйти на уровень глобального партнера по безопасности. В частности, drone deals стали инструментами внешней политики.

"Российская агрессия продемонстрировала кризис бессилия большинства международных механизмов безопасности. Предохранители не сработали, а санкции являются не автоматическими юридическими реакциями, а политическими договоренностями", — заявил министр.

Сибига отметил, что время бумажных гарантий прошло. В частности, на память остался Будапештский меморандум — как его позорный символ. Министр говорит, что сейчас страна нуждается в реальных гарантиях безопасности. По его словам, нужно настоящее союзничество и общее четкое осознание, что Россия — это экзистенциальный враг.

Глава МИД заявил, что мир увидел, что международное право требует не только норм, но и механизмов принуждения.

"И, вероятно, ключевая потребность здесь — это неотвратимость наказания за преступление. Историческим шагом стало создание в Гааге Специального трибунала по преступлению агрессии. Впервые со времен Нюрнберга международное сообщество получает инструмент привлечения к ответственности высшего военно-политического руководства государства-агрессора и его приспешников. И это не только вопрос справедливости. Это вопрос будущей безопасности", — отметил Сибига.

Кроме того, так же нужно сдерживание военное и совместная работа в Европе над защитой от баллистики.

Министр говорит, что необходимо преодолевать критические зависимости, развивать дальнобойные способности и беспилотные технологии.

"Фактически мы сегодня выходим на новую модель сдерживания — это уже не столько о тысячах килотонн оружия массового уничтожения. Сегодня это — о тысячах дешевых дронов, дальнобойности и защите неба", — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что не может быть никакой альтернативы полноценному членству Украины в Европейском Союзе. Кроме того, союзникам придется осознать, что Украина в НАТО является наиболее экономически выгодной и безопасно логичной моделью будущего для всей Европы.

"Угроза со стороны России не исчезнет автоматически с завершением войны. Именно поэтому мы в Европе должны строить долгосрочную систему сдерживания. Мы фактически создаем новую модель сдерживания", — говорит он.

Сибига добавил, что сегодня безопасность — это ресурс, цена которого растет ежедневно, а Украина уже стала одним из ключевых производителей этого ресурса в мире.

