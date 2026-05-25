Сибига призвал усилить давление на РФ на фоне угроз Кремля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к миру и продолжает эскалацию войны. По его словам, Кремль пытается запугать мир ядерными угрозами и военными учениями на территории Беларуси.

Об этом глава МИД сообщил, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Сибига высказался о новом пакете сдерживания РФ

Глава МИД подчеркнул, что международное сообщество должно жестко реагировать на действия Москвы.

"Никаких признаков к мирному процессу они не подают, наоборот - они эскалируют. И реакция мира должна быть пропорциональна", — заявил министр.

По словам Сибиги, после последних российских атак места ударов в Киеве посетили 70 дипломатов иностранных миссий. Он отметил, что Украина вместе с партнерами обсуждает новый "пакет сдерживания" для России.

Глава МИД также подчеркнул, что Киев категорически отвергает любые инициативы по ослаблению санкций против РФ. Отдельно он отметил важность более активной роли Европы в мирном процессе.

"Европа должна не только звучать, но и активно действовать в процессе достижения мира", — подчеркнул Сибига.

Кроме того, министр сообщил о сотрудничестве Украины с демократическими силами Беларуси в вопросе возвращения депортированных украинских детей. Также продолжаются консультации относительно роли европейских стран в будущих переговорах о завершении войны.

Как сообщали Новини.LIVE, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вместе с Андреем Сибигой почтили память погибших украинских военных и белорусских добровольцев. Они возложили цветы к стеле павших защитников.

Также ранее Сибига отметил, что международные партнеры должны усиливать санкционное давление на Россию, а не искать пути для ослабления ограничений. По его словам, РФ несет значительные потери на фронте и сталкивается с растущими экономическими трудностями.