Сибіга закликав посилити тиск на РФ на тлі погроз Кремля

Сибіга закликав посилити тиск на РФ на тлі погроз Кремля

Дата публікації: 25 травня 2026 20:33
Дата публікації: 25 травня 2026 20:33
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія не демонструє жодної готовності до миру та продовжує ескалацію війни. За його словами, Кремль намагається залякати світ ядерними погрозами та військовими навчаннями на території Білорусі.

Про це глава МЗС повідомив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Сибіга висловився про новий пакет стримування РФ

Глава МЗС наголосив, що міжнародна спільнота повинна жорстко реагувати на дії Москви.

"Жодних ознак до мирного процесу вони не подають, навпаки — вони ескалюють. І реакція світу повинна бути пропорційна", — заявив міністр.

За словами Сибіги, після останніх російських атак місця ударів у Києві відвідали 70 дипломатів іноземних місій. Він зазначив, що Україна разом із партнерами обговорює новий "пакет стримування" для Росії.

Читайте також:

Очільник МЗС також підкреслив, що Київ категорично відкидає будь-які ініціативи щодо послаблення санкцій проти РФ. Окремо він наголосив на важливості активнішої ролі Європи у мирному процесі.

"Європа має не лише звучати, а й активно діяти у процесі досягнення миру", — підкреслив Сибіга.

Крім того, міністр повідомив про співпрацю України з демократичними силами Білорусі у питанні повернення депортованих українських дітей. Також тривають консультації щодо ролі європейських країн у майбутніх переговорах про завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська разом із Андрієм Сибігою вшанували пам'ять загиблих українських військових та білоруських добровольців. Вони поклали квіти до стели полеглих захисників.

Також раніше Сибіга наголосив, що міжнародні партнери повинні посилювати санкційний тиск на Росію, а не шукати шляхів для послаблення обмежень. За його словами, РФ зазнає значних втрат на фронті та зіштовхується зі зростаючими економічними труднощами.

санкції проти Росії Андрій Сибіга війна в Україні
Марія Коробова - Редактор стрічки новин

Марія Коробова
