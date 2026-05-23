Сибіга закликав посилити санкції проти РФ і вдарити по "тіньовому флоту"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародні партнери мають посилювати санкційний тиск на Росію, а не шукати способи пом'якшення обмежень для Кремля. За словами глави МЗС, Росія зазнає серйозних втрат на фронті та стикається з дедалі більшими проблемами в економіці.

Про це Сибіга сказав під час церемонії підняття прапора морської піхоти біля будівлі МЗС з нагоди Дня морської піхоти України, передає Новини.LIVE.

Сибіга про обмеження для Росії

Міністр наголосив, що дипломатичний тиск на Україну є спробою Москви компенсувати свої невдачі на полі бою.

"Росія багато втрачає на фронті. Російська економіка в складній ситуації. Росіяни не досягають жодних цілей на полі бою і тому вони намагаються шляхом дипломатичних маніпулювань тиснути на Україну", — заявив Сибіга.

Окремо глава української дипломатії акцентував на необхідності посилення обмежень проти російського "тіньового флоту" та морської логістики РФ. За його словами, одним із ключових кроків має стати заборона надання морських послуг російським компаніям і суднам.

"На сьогодні дуже важливо досягти заборони надання так званих морських послуг для Росії", — наголосив міністр.

Сибіга також підтримав дії європейських країн щодо затримання танкерів, які використовуються Росією для обходу санкцій. Він повідомив, що у Швеції триває судовий процес щодо можливої конфіскації одного з таких суден. За словами міністра, це може стати важливим прецедентом для інших країн Європейського Союзу.

Крім того, глава МЗС висловив сподівання, що після політичних змін в Угорщині позиція Будапешта щодо окремих санкційних рішень ЄС може змінитися.

