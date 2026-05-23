Зеленський ввів нові санкції проти військових і "тіньового флоту" РФ

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкційні пакети проти російських військових та суден так званого "тіньового флоту" РФ. Обмеження стосуються як окупантів, причетних до ракетних ударів по українських містах, так і кораблів, які Росія використовує для військової логістики.

До першого санкційного пакету увійшли 127 російських військовослужбовців, серед яких — командири дальньої авіації РФ та ракетно-артилерійських підрозділів.

Новина доповнюється...