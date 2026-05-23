Зеленский ввел новые санкции против военных и "теневого флота" РФ
Дата публикации 23 мая 2026 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкционные пакеты против российских военных и судов так называемого "теневого флота" РФ. Ограничения касаются как оккупантов, причастных к ракетным ударам по украинским городам, так и кораблей, которые Россия использует для военной логистики.
В первый санкционный пакет вошли 127 российских военнослужащих, среди которых — командиры дальней авиации РФ и ракетно-артиллерийских подразделений.
Новость дополняется...
